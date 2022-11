Martinovanje tudi na cestah Dnevnik V petek popoldne so mariborski policisti na avtocesti med Slivnico in Hajdino s provido zaznali voznika osebnega avtomobila, ki je brzel s povprečno hitrostjo kar 200 kilometrov na uro. Ko so ga ustavili, jim je bilo jasno še to, da vozi pijan. To...

