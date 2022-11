Ni panike, čeprav ni vseh najboljših. Slovenija gre na svetovno prvenstvo! SiOL.net Po avgustovskem porazu Luke Dončića in soigralcev z Nemčijo so bili številni zaskrbljeni. Kako težka bo zdaj pot Slovenije na svetovno prvenstvo, ko na naslednjih tekmah ne bodo igrali vsi najboljši. A je bila skrb odveč! Z le dvema udeležencema EuroBasketa je Slovenija v četrtem krogu drugega dela kvalifikacij premagala prav tako oslabljene Nemce (81:75) in se že dve tekmi pred koncem uvrstila na SP 2023.

Sorodno