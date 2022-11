Slovenija v lov za posebno vozovnico, ki si jo želi tudi Dončić SiOL.net Pred slovenskimi košarkarji je nova pomembna preizkušnja, na kateri si lahko Slovenci že dokončno zagotovijo nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto, ki ga bodo gostili Filipini, Japonska in Indonezija. Slovenci so do zdaj trikrat nastopili na svetovnem prvenstvu. "Nemci imajo kar nekaj nevarnih igralcev. Igrajo zelo ekipno, tako da bo z agresivno obrambo treba preprečiti lahek pretok žoge," pred tekmo opozarja slovenski selektor Aleksander Sekulić.

