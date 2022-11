Referendumska nedelja: 'Vsak glas je izrednega pomena' 24ur.com Med prvim in drugim krogom lokalnih volitev nas 27. novembra čaka še trojna referendumska nedelja. Glasovanje o zakonih o vladi, dolgotrajni oskrbi in o RTV. Koordinacija novinarskih sindikatov javnega medija, ki že več kot leto dni opozarja na nevzdržne razmere in vodilnim očita razkroj javnega zavoda, se je še uradno kot pravijo prijateljsko pridružila tistim, ki spremembe zakona podpirajo in b...

Sorodno



















Omenjeni referendum

SDS Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Tanja Fajon

Janez Janša

Anže Logar

Borut Pahor