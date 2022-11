Le še danes lahko oddate prijavo za posebne oblike glasovanja na lokalnih volitvah in referendumih Maribor24.si Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami je še danes možno oddati prijavo za glasovanje na domu zaradi bolezni. Volivci, ki jim je bila odvzeta prostost, so bili sprejeti v bolnišnico ali institucionalno varstvo, pa lahko okrajni volilni komisiji še danes sporočijo, da želijo na referendumih v nedeljo zatem glasovati po pošti. V 212 občinah bodo to nedeljo izbirali nova vodstva. Volivci, ki se zaradi ...

