Prvi gospod se bo odrekel nadomestilu in nadaljeval s svojimi posli 24ur.com S tem, ko je Slovenija dobila prvo predsednico je dobila tudi prvega gospoda. In to prvič v zgodovini naše države. Doslej smo imeli štiri predsednike in tri prve dame. V 10-letnem mandatu zadnjega predsednika, Boruta Pahorja, je to funkcijo opravljala mati njegovega sina Tanja Pečar, čeprav nista poročena, ker namreč ni nujno, da je predsedniški par tudi uradno poročen. Kakšna pa je vloga prvega ...

Sorodno