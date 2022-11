Včeraj nekaj po 14. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Sotesko in Dvorom. Kot danes pojasnjujejo na PU Novo mesto, so policisti PP Dolenjske Toplice ugotovili, da je 66-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Soteske proti Dvoru, zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na brežino in se prevrnil. Hudo poškodovano ...