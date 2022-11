Kopitarju in Kraljem zmanjkalo časa v Calgaryju RTV Slovenija Črna uvodna tretjina in zaostanek z 2:5 v 22. minuti so bili preveč, da bi Los Angeles v Calgaryju izsilil vsaj podaljšek. Zaman je bil tudi tretji gol Anžeta Kopitarja v sezoni, saj so Flamsi na koncu ohranili prednost s 6:5.

