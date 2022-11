Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se bo lahko vrnil na odprto prvenstvo Avstralije, poročajo tamkajšnji mediji, med njimi tudi Herald Sun in Sydney Morning Herald. Petintridesetletnemu Beograjčanu so namreč po virih blizu vlade razveljavili triletno prepoved vstopa v deželo tam spodaj in mu odobrili vizo za nastop na prvem grand slamu sezone.



Več na Ekipa24.si