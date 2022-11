Đoković bo lahko igral na OP Avstralije Maribor24.si Petintridesetletnemu Beograjčanu so namreč po virih blizu vlade razveljavili triletno prepoved vstopa v deželo tam spodaj in mu odobrili vizo za nastop na prvem grand slamu sezone. Prvi turnir velike četverice se bo začel 16. januarja prihodnje leto, Đoković pa je devet od svojih 21 grand slamov osvojil prav v Melbournu. Čeprav so avstralski mediji že nekaj časa pisali o takšnem razpletu, tamkajšn ...

Sorodno