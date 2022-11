Po odlični predstavi želje segajo vse do Pariza 2024 RTV Slovenija V slogu slogana EP-ja 2022 so se Slovenke zoperstavile rokometni instituciji, reprezentanci Norveške, na koncu pa niso mogle skriti solz: "Verjetno je bila to ena in edina priložnost v karieri," je bila zlomljena Ana Gros.

