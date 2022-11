Slovenke v en glas: Zanima nas le zmaga! 24ur.com Slovensko rokometno reprezentanco čaka še zadnja tekma drugega dela evropskega prvenstva za ženske v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Kljub zahtevnemu obračunu ter tesnemu in bolečemu porazu proti Norveški so slovenske rokometašice trdno odločene, da premagajo Madžarsko in si tako podaljšajo možnosti za nadaljevanje nastopov.

