Na Dnevih slovenskega turizma v Laškem je Turistična zveza Slovenije podelila priznanja natečaja Moja dežela – lepa in gostoljubna. Med najvišje ocenjenimi so tudi tokrat mesta in kraji na Štajerskem. Med velikimi mesti je Celje osvojilo drugo mesto, Velenje tretje. V kategoriji srednjih mest so na tretjem mestu Slovenske Konjice. Med zdraviliškimi kraji je najvišjo oceno in največ glasov v spletn ...