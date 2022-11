Priznanja za lepe in gostoljubne slovenske kraje RTV Slovenija Turistična zveza Slovenije je podelila letošnja priznanja natečaja Moja dežela - lepa in gostoljubna, vseslovenskega tekmovanja v urejenosti in gostoljubnosti. Med velikimi mesti je prvo mesto pripadlo Kopru, med srednjimi pa Novi Gorici.

Sorodno