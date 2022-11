V nedeljo, okrog 22.40, so bili mariborski policisti obveščeni o tem, da je neznani storilec s predmetom zlomil večje izložbeno okno v centru Maribora, skozi odprtino splezal v notranjost prodajalne, kjer je pregledal prostor. V nadaljevanju je odtujil blagajno in s kraja pobegnil. Z dejanjem je lastnikom po nestrokovni oceni povzročil škodo v višini 1.300 eur. Še istega večera so policisti PP Maribor I osumljenca kaznivega dejanja prijeli. Moškemu so odvzeli prostost in mu odredili pridržanje.