Z današnjim dnem na motornih vozilih obvezna zimska oprema, tolikšne so globe Lokalec.si Od 15. novembra do 15. marca je v Sloveniji obvezna zimska oprema na vseh motornih vozilih, torej zimske pnevmatike ali letne pnevmatike s snežnimi verigami. Globina profila pnevmatik ne sme biti manjša od treh milimetrov. Izjema so priobalna območja. Kot je za STA povedal inštruktor varne vožnje pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) Tomaž Farčnik, zimske pnevmatike niso obvezne le zaradi snežnih r ...

