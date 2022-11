Zimske službe samozavestne, nočejo takih prizorov #foto SiOL.net Uradno je začela delovati zimska služba, ki bo v prihodnjih zimskih mesecih skrbela za prevoznost in pretočnost slovenskih cest. Na Darsu in direkciji za infrastrukturo zagotavljajo, da so skladišča soli polna, oprema in zaposleni pa pripravljeni na delo. Na policiji medtem voznike opozarjajo na uporabo obvezne zimske opreme.

Sorodno



















Omenjeni DARS

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Borut Pahor

Robert Golob

Tanja Fajon

Zoran Janković