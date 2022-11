Piše: mojadolenjska.si Ob 10.31 je prišlo do izpada električne energije na večjem območju Dolenjske in Bele krajine. Brez elektrike je ostalo okoli 60.000 gospodinjstev, v občinah Novo mesto, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Trebnje, Črnomelj, Metlika in Semič. V Novem mestu je bil izpad odpravljen okoli 11.15 ure. Urad za zaščito in reševanje poroča, da so bile tehnične težave povsem odpravljene ok ...