Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo jutri, v sredo, 16. novembra 2022, na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja. Zlati red za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem bodo prejeli Alenka Artnik, Tim Gajser, Tadej Pogačar in Urška Žolnir Jugovar. Vsi so športniki, ki v svojih disciplinah so dosegali in še vedno dosegajo izjemne uspehe tako na domačih kot tudi mednarodnih tekmovanjih in svetovnih prvenstvih.