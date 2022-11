Potapljačica Alenka Artnik, motokrosist Tim Gajser, kolesar Tadej Pogačar in nekdanja judoistka Urška Žolnir Jugovar so iz rok predsednika Slovenije Boruta Pahorja prejeli državno odlikovanje, zlati red za zasluge. Vsi so s ponosom sprejeli priznanje, ki jim daje motivacijo za naprej, upokojeni judoistki pa potrditev sijajne kariere.



