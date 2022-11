Dve ruski zablodeli raketi padli na poljsko ozemlje in ubili dva Poljaka topnews.si Dve ruski zablodeli raketir sta pravkar zadeli kmetijo v Przewodówu na poljski strani poljsko-ukrajinske meje in ubili 2 Poljaka. Poljski premier Morawiecki in predsednik Duda sta sklicala krizni sestanek Urada za nacionalno varnost. Ruske rakete padle na Poljsko, tudi smrtne žrtve. Bilo je ker vprašanje časa. Kaj pa sedaj? https://t.co/NKsSjfWVBT — Boštjan Perne (@bostjanperne) November […]...

