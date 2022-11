(VIDEO) Bela hiša po pogovoru Bidna z Dudo zadržana – V Pentagonu pa so navedli, da “preučujejo” poročila medijev, da sta ruski raketi eksplodirali na Poljskem, vendar teh poročil ne morejo potrditi topnews.si Zveza Nato preučuje nepotrjena poročila, da sta ruski raketi danes zadeli ozemlje Poljske in da sta bili v eksploziji blizu meje z Ukrajino ubiti dve osebi. “Preučujemo ta poročila in se tesno usklajujemo s Poljsko, našo zaveznico,” je za nemško tiskovno agencijo dpa izjavil neimenovani predstavnik zveze Nato. V eksploziji na kmetiji v kraju Przewodow […]...

