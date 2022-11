Vlada in zdravstveni sindikati še vedno na nasprotnih bregovih 24ur.com Po tritedenskem premoru je vlada ponovno sedla za pogajalsko mizo s sindikati zdravnikov in zobozdravnikov, a za zdaj ostajajo na nasprotnih bregovih. Medtem ko vlada ponuja dvig plač do štiri plačne razrede in vključitev novih delovnih mest v plačno lestvico, kot so zdravniki brez specializacije z osnovno licenco, naj bi Fides zahteval osem plačnih razredov več kot zdaj. Neenotni so tudi pri čas...

