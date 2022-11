Zbor za republiko je v javnem sporočilu meščane Mestne občine Ljubljana pozval k zaščiti slovenske kulture pred “komercializacijo Ljubljane s strani župana Zorana Jankovića“. Kritični so do njegove ponovne županske kandidature, med drugim pa opozarjajo, da je odgovoren za ogrožanje temeljev uršulinske cerkve, propadanje Plečnikove dediščine in odsotnost splošne kulture. Zbor za republiko je v spor ...