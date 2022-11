Zbor za republiko: Za kulturo (v Ljubljani) gre! Družina Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami – danes se zaključuje predčasno glasovanje – so se oglasili tudi v civilnodružbenem gibanju Zbor za republiko in opozorili, da se Zoran Janković, ki se poteguje za že 5. zaporedni županski mandat v Ljubljani, v zgodovino mesta ne bo vpisal le po trajanju svoje oblasti, temveč zlasti po popolni odsotnosti osebne morale, politične higiene, osebne in splošne kulture.

Sorodno