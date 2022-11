Drugi strateški svet za zunanjo politiko namenjen razpravi o Kitajski Vlada RS Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je gostila drugo srečanje članov strateškega sveta za zunanjo politiko. Namenjeno je bilo razpravi o Kitajski in njeni vlogi v spreminjajoči se politični in družbeni ureditvi sveta. Izhodišče za razpravo je bilo vprašanje, ali je Kitajska s svojim položajem velesile in odnosom do ZDA nasprotnik, rival ali partner Evropske unije.

