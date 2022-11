Strateški svet za zunanjo politiko na drugem srečanju o Kitajski RTV Slovenija Na drugem srečanju strateškega sveta za zunanjo politiko, ki ga je vodila zunanja ministrica Tanja Fajon, so danes govorili o Kitajski in njeni vlogi v spreminjajoči se politični in družbeni ureditvi sveta.

