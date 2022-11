Kralji zmagali v Edmontonu, Kopitar sprožil štiri strele proti nasprotnim vratarjem in ... Ekipa Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL v Edmontonu premagali Oilers s 3:1. Slovenski kapetan zmagovitih gostov Anže Kopitar ob štirih strelih ni dosegel točke, igral je dobrih 21 minut. Ekipa iz mesta angelov je s 23 točkami druga na zahodnem delu in v pacifiški skupini, vodi Vegas s tremi točkami več.



