Boston s 15. zmago vse trdneje na vrhu lige RTV Slovenija Boston je doma s 4:1 gladko premagal Philadelphio in na 17. tekmi sezone prišel že do 15. zmage, s čimer se je utrdil na vrhu vseh lestvic v Ligi NHL, kjer pa stik s Kosmatinci presenetljivo vzdržuje New Jersey in bolj pričakovano Vegas.

