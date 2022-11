SDS: To je nehigienično. Minister: Imam zagotovilo, da ne gre za konflikt interesov. SiOL.net Mandatno-volilna komisija državnemu zboru predlaga, da za nadzornike SDH imenuje Franja Bobinca, Mira Medveška in Suzano Bolčič Agostini. Razprava je v luči poročanja o domnevnem nestrinjanju koalicijskih partnerjev glede predlagane trojice minila polemično, poslanci SDS so kadrovanje predvsem zaradi navezav Bobinca s prvim možem SDH označili kot nehigienično.

Sorodno