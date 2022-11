V Državnem zboru bo danes potekalo glasovanje o noveli Zakona o dohodnini, zaradi katere bodo vsi, ki so zaposleni v realnem sektorju, živeli slabše. Spremembe zakona bodo davkoplačevalce obremenile bistveno bolj, kot so bili ti do sedaj, saj gre zakonska ureditev v diametralno nasprotni smeri, kot je šla v času vlade Janeza Janše. Novela je sicer pred današnjim glasovanjem doživela nekatere sprem ...