Koprsko tožilstvo v zadevi Marinblu vložilo obtožnico zoper dve fizični in dve pravni osebi SiOL.net Okrožno državno tožilstvo v Kopru je v zadevi Marinblu v sredo na Okrožno sodišče v Kopru vložilo obtožnico zoper dve fizični in dve pravni osebi zaradi kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev in ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

