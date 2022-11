Tožilstvo je vložilo obtožnico v zadevi Marinblu Primorske novice Koprsko tožilstvo je vložilo obtožnico v zadevi Marinblu. Z vrhovnega tožilstva so sporočili, da so obtožnico vložili proti dvema osebama in dvema podjetjema. Očitajo jim kazniva dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja ali uničenja poslovnih listin.

Sorodno









Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Robert Golob

Janez Janša

Jan Oblak

Jože Mermal