Javno podjetje Marprom se je letos spomladi prijavilo na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt modernizacije žičniških naprav in izgradnjo outdoor centra Areh. Z uspešno kandidaturo na razpisih so pridobili skoraj šest milijonov sredstev za razvoj in prestrukturiranje slovenskih smučišč so namreč tudi načrti mariborskega Marproma. “Zelo me veseli ta dogodek, ki kaže, ...