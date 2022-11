Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize v letošnjem letu zagotovilo 80 milijonov evrov neposredne pomoči za subvencioniranje visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina ter 32 milijonov evrov ugodnih posojil za zagotavljanje likvidnosti podjetij v času krize. 15. novembra se je iztekel rok, do katerega so morale gospodarsk ...