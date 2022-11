Moški poskušal ubiti svojo partnerko, ki je utrpela hude poškodbe RTV Slovenija Novomeški policisti so bili v sredo zvečer obveščeni, da naj bi v stanovanjski hiši v Novem mestu moški poskušal ubiti zakonsko partnerko. Žensko so hudo poškodovano odpeljali v bolnišnico, 45-letnemu osumljencu pa so odvzeli prostost.

