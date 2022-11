Vlada je danes obravnavala izhodišča za še zadnjo fazo ukrepov za naslovitev energetske draginje, to je za ukrepe za podjetja in določene javne zavode. Med ukrepi bodo shema za subvencioniranje cen elektrike in plina ter za subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. Sveženj naj bi začel učinkovati 1. januarja. Vlada je po besedah ministra za infrastrukturo Bojana Kumra sprejel ...