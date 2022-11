Leljak z izmišljenim požarom preverjal odzivnost gasilcev 24ur.com Župan občine Radenci Roman Leljak, ki ga je vladajoča stranka Gibanje Svoboda obtožila hude kršitve volilne zakonodaje, je pred dnevi klical na 112 in si izmislil, da v radenskem parku gori objekt. Odzvala so se vsa prostovoljska gasilska društva, ko so prišla na kraj, pa je bilo jasno, da požara ni. Leljak pojasnjuje, da je želel le preveriti odzivnost gasilcev, ti pa njegove poteze ne razumejo....

