“The Best Of” letošnje kampanje za lokalne volitve – Potem, ko naj bi župan Radencev Roman Leljak zažgal nežigosano glasovnico, ga sedaj bremenijo še za lažno alarmiranje gasilcev – V SDS-u v Brežicah pa nudijo skok v bazen, ki ga ni topnews.si Potem, ko je a predčasnem glasovanju za lokalne volitve v Občini Radenci je v sredo po navedbah Gibanja Svoboda, ki se sklicuje tudi na uradni zaznamek, prišlo do hude kršitve volilne zakonodaje s tem, ko naj bi župan in kandidat za vnovično izvolitev Roman Leljak vzel eno nežigosano glasovnico, jo obkrožil, objavil in pozneje raztrgal, […]...

