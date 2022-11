Kako rešiti težave z javnim prometom, onesnaženostjo zraka in stanovanji? RTV Slovenija Na zadnjem soočenju Televizije Slovenija pred prvim krogom lokalnih volitev se je v studiu zbralo devet kandidatk in kandidatov za župana oziroma županjo Ljubljane. Predstavili so svoje vizije prometne in stanovanjske ureditve ter odnos do okoljskih tem.

Sorodno