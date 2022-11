V spomin Petru: “Praznine, ki si jo pustil za seboj, ne bomo poskušali zapolniti, temveč v njej iskali moč in navdih.” Lokalec.si Poročali smo, da je po tragični nesreči na treningu v trampolin parku umrl akrobat, član akrobatske skupine Dunking Devils. Člani njegove ekipe so objavili zapis, namenjen Petru. Objavljamo ga v celoti. Petru Kokalju v spomin in vsem, ki ostajamo na tem svetu, v navdih. Ni ga papirja, ki bi nam omogočil napisati vse o Petru, mlademu možu z neskončno mislimi, idejami in srcem iz zlata. Bil je never ...

Sorodno





Omenjeni Borut Pahor

Ferrari

Slovenija ima talent Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Luka Mesec