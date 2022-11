Čustveno slovo: Petrovi kolegi napisali ganljivo poslovilno pismo Maribor24.si Pred nekaj dnevi se je za vedno poslovil Peter Kokalj, član svetovno znane akrobatske skupine Dunking Devils. 22-letnik je preteklo soboto v trampolin parku Woop! padel med blazine in utrpel hude poškodbe, ki jim je v ponedeljek žal podlegel. Poslovili so se z javnim pismom Od njega so se sedaj z javnim pismom poslovili tudi njegovi kolegi iz ekipe Dunking Devils. “Ni ga papirja, ki bi nam omogoči ...

Sorodno









Omenjeni Borut Pahor

Ferrari

Slovenija ima talent Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Borut Pahor

Luka Mesec