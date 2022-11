Policija išče lastnike dveh bodal in dveh mačet #foto SiOL.net S koprske policijske uprave so sporočili, da so na območju Ljubljane pri enem od osumljencev več tatvin našli in zasegli dve bodali in dve mačeti ter nabojnik za malokalibrsko strelivo z robnim vžigom nazivnega kalibra 22LR (long rifle), v katerem sta dva naboja, označena s trikotnikom in črko V.

