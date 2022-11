Kriminalisti PU Koper so zaradi vlomnih velikih tatvin, izvršenih na območju Policijske uprave Koper, na območju PU Ljubljana opravili hišne preiskave pri osumljencih. Celotna preiskava še vedno poteka. Pri enem od osumljenih so med drugim našli in zasegli dve bodali in dve mačeti ter nabojnik za malokalibrsko strelivo z robnim vžigom nazivnega kalibra 22LR (long rifle), v katerem sta dva naboja, ...