San Francisco/Seattle, 18. novembra - Dva od velikanov ameriškega tehnološkega sektorja, družbi Twitter in Amazon, se iz različnih razlogov soočata z zmanjševanjem delovne sile. Pri Amazonu so potrdili, da zaradi spremenjenih razmer v sektorju in trenutnega gospodarskega okolja začenjajo odpuščanja, v Twitterju pa v zmedi po prevzemu s strani Elona Muska prihaja do številnih od...