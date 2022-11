Trump se bo lahko vrnil na Twitter 24ur.com Kot je sporočil šef Twitterja Elon Musk, bodo Trumpu očitno vrnili račun na družbenem omrežju. Odločitev prihaja potem, ko je Musk na omrežju izvedel anketo, v kateri so za Trumpov povratek ali proti njemu glasovali uporabniki sami. Trumpa so sicer iz družbenega omrežja izbrisali nekdanji lastniki zaradi tvitov, ki so spodbujali sovražnost in nasilje.

