FOTO: Policija išče moškega, ki je bankam posredoval za 1,5 milijona evrov ponarejenih menic Maribor24.si Novomeški kriminalisti iščejo moškega, osumljenega, da je septembra na območju Ljubljane slovenskim bankam posredoval več ponarejenih menic slovenskih družb v vrednosti več kot 1,5 milijona evrov. Policija vse, ki bi moškega prepoznali, naproša, da ji to sporočijo. Moški je osumljenj kaznivih dejanj ponarejanja in uporabe ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev in zlorabe osebnih podatkov. ...

Sorodno





Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Luka Mesec

Robert Golob

Aleš Primc

Nataša Pirc Musar