To so 1,5 milijona evrov vredne vile, ki so si jih na elitni lokaciji v Umagu omislili zdravstveni dobavitelji Andrej Marčič ter Diana in Božo Dimnik (FOTO) Reporter Denar ni ideološki, z njim se da marsikaj kupiti. Med drugim tudi nepremičnine na prestižnih lokacijah ob morju. Takšne nepremičnine ima v lasti tudi trojica zdravstvenih dobaviteljev Andrej Marčič, Božo Dimnik in Diana Dimnik. Pri Reporterju smo se odpra

Sorodno











Omenjeni Hrvaška

schengen Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Matej Erjavec

Borut Pahor

Goran Dragić