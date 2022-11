Orban: Sankcije proti Rusiji so korak v smeri vojne RTV Slovenija Madžarski premier Viktor Orban je znova ostro kritiziral politiko Evropske unije do Rusije in jo označil za "zelo nevarno". Izrazil je nasprotovanje zadolževanju, s katerim želi EU prihodnje leto financirati 18 milijard evrov pomoči Ukrajini.

Sorodno