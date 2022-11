Rusija Ukrajino obtožuje tega vojnega zločina Maribor24.si Rusija je danes obtožila ukrajinsko stran, da je usmrtila več ruskih vojakov, ki so se predali, kar po mnenju Moskve predstavlja “vojni zločin”. Moskva se pri tem sklicuje na videoposnetke, ki naj bi prikazovali usmrtitev ducata vojakov. Gre za zadnje v vrsti obtožb o zlorabah med skoraj devet mesecev trajajočo vojno v Ukrajini. Vojni ujetniki podvrženi mučenju in zlorabam? Do navedb Moskve prihaj ...

